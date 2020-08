Coronavirus laait op, Den Haag qua aantal besmettingen boven landelijk gemiddelde

Op verschillende plekken in Den Haag laait het coronavirus op. Zo is gisteren een filiaal van de McDonald’s aan De Werf gesloten, nadat twee medewerkers besmet bleken. Ook drie medewerkers van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn positief getest.

De CJG-locaties Wateringseveld en Bentelostraat, beide in stadsdeel Escamp, zijn sinds afgelopen woensdag gesloten. GGD Haaglanden geeft aan dat het risico voor de gezinnen die contact hadden met een van de besmette CJG-medewerkers klein is. Wel zijn zij allen door CJG geïnformeerd en is er een bronnen- en contactonderzoek op poten gezet om na te gaan of het virus zich verder heeft verspreid.

Quote Het restaurant zal ontsmet worden en voorlopig dichtblij­ven Woordvoerder McDonald's

Het filiaal van de McDonald’s aan De Werf in Den Haag is gistermiddag gesloten nadat twee medewerkers besmet bleken te zijn met het coronavirus. Volgens de woordvoerder van het fastfoodbedrijf is het filiaal op eigen initiatief gesloten. ,,We hebben daarna de lokale autoriteiten ingelicht. Het restaurant zal ontsmet worden en voorlopig dichtblijven.”

Stad en strand

Den Haag zit qua aantal besmettingen boven het landelijke gemiddelde. In de periode van 22 juli tot en met 4 augustus zijn er 270 besmettingen geregistreerd. In de stad zijn er in die twee weken tijd drie personen overleden en drie mensen opgenomen in het ziekenhuis. In de twee weken daarvoor werden er 135 besmettingen geregistreerd in Den Haag en overleden er vier mensen in Den Haag.

De gemeente roept de burgers met klem op om afstand te houden en plekken als stad en strand bij grote drukte te vermijden.

De twee CJG-locaties gaan op maandag 17 augustus weer open. Op die datum is de preventieve quarantaineperiode van twee weken achter de rug. Geplande fysieke afspraken voor die tijd worden zoveel mogelijk omgezet naar een telefonisch consult.