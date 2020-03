Coronavirus of niet: Grote Markt kleurt groen voor St. Patrick’s Day

Coronavirus of niet, de Ierse gemeenschap in Nederland laat zich dit feestje zeker niet ontnemen. De horeca rond de Grote Markt is met The Irish Club of The Netherlands al tien jaar lang verantwoordelijk voor de grootste St. Patrick’s Day-viering van ons land.

Na de verplichte welkomstwoordjes van wethouder Saskia Bruines en de Ierse ambassadeur Kevin Kelly kunnen alle nationaliteiten zich gebroederlijk in het feestgedruis storten. Rond en op de groen-wit-oranje Grote Markt kan het publiek genieten van optredens van Ierse folkbands als More Power To Your Elbow, Bunch of Bastards en The Kilkennys, een whiskeyproeverij en shows van de beste Ierse dansscholen van Europa. Op het plein staat een buitenpodium, maar in de omringende cafés valt zondag 15 maart eveneens het nodige te beleven.