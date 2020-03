Coronavirus rukt bejaard echtpaar uit elkaar: ‘Als dit zo doorgaat, zien ze elkaar alleen nog op haar sterfbed’

even vragen aan Maaltijden voor ouderen in Transvaal: ‘Emoties lopen hoog op’

22 maart Ouderen in wijk Transvaal krijgen vandaag een warme maaltijd aangeboden. Ook gisteren werd er eten rondgebracht. ,,Sommigen mensen zijn echt in paniek.’’ Verslaggever Tara Riem sprak met initiatiefnemer Atalay Celenk, eigenaar van Juliana Plaza, het café in de Julianakerk.