Coronawandelaar banjert door natuur en richt schade aan

LIVE LIVE | Den Haag ontwaakt in witte wereld, tram 16 ontspoord

14:06 Den Haag, Delft, Westland, Zoetermeer en omstreken werden vanochtend wakker in een witte wereld. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen in dit gebied: van mooie kiekjes tot ongelukken.