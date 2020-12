Coroontje zit gebeiteld onze stad, dat moeten we veranderen: deze ongewenste vreemdeling moet eruit

Gistermiddag was het ineens weer heel even topdruk in de stad. De laatste kerstinkopen móesten worden gedaan, nog effe snel. Mijn hemel. Zijn mensen nu traag van begrip of brandt er gewoon helemaal geen licht in die bovenkamer? Besmettingshaarden zijn simpelweg de mensen die geen afstand houden. Wij zijn inmiddels een soort Noord-Korea light geworden. Het land van Kim Yong-un is het enige land ter wereld waar we nog zonder kleurcode naartoe kunnen reizen. Wij hebben namelijk corona en zij niet.