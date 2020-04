Corporaties: Er zijn steeds meer mensen die de huur niet meer kunnen betalen

Per geval wordt gekeken naar een passende oplossing. ,,Het is allemaal maatwerk’’, vertelt bestuursvoorzitter Mohamed Baba van Haag Wonen, dat naast 21.000 woningen ook 2500 bedrijfsunits, kantoren en winkels verhuurt. ,,We krijgen hele schrijnende gevallen, die we zo goed mogelijk proberen te helpen.’’ In de meeste gevallen gaat het volgens hem om zzp’ers en ondernemers die in de problemen zijn geraakt, of mensen die hun baan verliezen.