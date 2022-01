Corrie en de Rekels, da's de enige Corrie waar ik naar luister

Ben (13) doet met snoek van 1 meter en 3 centimeter super­vangst: ‘Die vis was zó zwaar’

Ben Mulder (13) is nog maar een jaartje aan het vissen en zondag zet hij al meteen een supervangst op zijn naam: een dikke vette snoek van 1 meter en 3 centimeter. ,,Die vis was zo zwaar. We hebben hem met z’n allen op de kant gekregen.”

30 januari