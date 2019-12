Corruptieverdachte ex-wethouder Guernaoui krijgt stukken OM: ‘vertrouwen in goede afloop’

Het is onduidelijk of Guernaoui nu over alle relevante justitie-informatie beschikt. Op 1 oktober viel de rijksrecherche de werkkamers en woningen binnen van Guernaoui, de partijleider Richard de Mos en drie Haagse ondernemers. Het OM verdenkt de wethouders van omkoping, ambtelijke corruptie en de schending van het ambtsgeheim. Ze zouden onder meer tegen betaling nachtvergunningen in de horeca hebben verstrekt. Beide politici ontkennen.

Kapotgemaakt

Guernaoui had de stukken in oktober via zijn advocaat opgeëist: ,,Door deze zaak word ik persoonlijk, politiek, bestuurlijk en financieel kapotgemaakt”, zei hij. ,,Ik heb het recht te weten waarvan ze me precies beschuldigen, zodat ik me daartegen kan verdedigen.” De rechter-commissaris honoreerde onlangs dat verzoek. Vandaag heeft hij het dossier gekregen. Later geeft hij mogelijk meer informatie: ,,Met mijn advocaat ben ik bezig met een strategie voor het vervolg. Tot die tijd geven wij geen nadere toelichting.”