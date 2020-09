Corruptiezaak De Mos geen probleem, tenzij lijsttrekker veroordeeld wordt

Want in overleg met een groep partijprominenten heeft de Haagse politicus zwart-op-wit gesteld dat hij bij een eventuele veroordeling zal terugtreden uit Code Oranje. Dat gebeurt als ‘grote corruptie’ bewezen wordt, plus het lidmaatschap van een criminele organisatie, dat justitie De Mos ook toedicht. Dat laatste gaat om het samenwerken in een ‘klankbordgroep’ met enkele ondernemers, die ook geld in de campagne staken. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wilden ze voor die steun politieke gunsten.

De verhoren zijn bijna afgelopen, en daarna zal het weer heel lang stil blijven rond het strafdossier, verwacht Peter Plasman, de advocaat van De Mos die vandaag op het schild werd gehesen als de nummer twee op de kandidatenlijst. Wordt het duo verkozen (onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van de partij wijst erop dat de potentie er daarvoor is), dan zal hij De Mos mogelijk niet meer gaan verdedigen in de rechtbank. ,,Ik heb in beraad of dit te combineren is met onze politieke samenwerking. Daarbij maak ik onderscheid tussen twee fases: de campagne en na de verkiezingen, bij een eventueel Kamerlidmaatschap.”

Quote Collega’s mochten in het verleden hun kantoorge­noot bijstaan, maar ik heb ook wel eens een vader gezien die zijn zoon bijstond in de rechtbank Peter Plasman

Volgens de bekende Amsterdamse strafpleiter is de basisregel in de advocatuur dat een raadsman ‘voldoende afstand moet kunnen houden’ van zijn cliënt. De toepassing van de eis is in elke zaak weer anders, schetst hij. ,,Collega’s mochten in het verleden hun kantoorgenoot bijstaan, maar ik heb ook wel eens een vader gezien die zijn zoon bijstond in de rechtbank.”

Akwasi

Plasman legde zichzelf een hoge standaard op, door in zijn bijdrage aan de presentatie flinke kritiek te uiten op het Openbaar Ministerie. Dat ‘heeft geen idee hoezeer beeldvorming tegenwoordig het aanzien voor haar werk negatief beïnvloedt’. Hij doelde daarbij op de beslissing om Akwasi niet te vervolgen voor aanzetten tot geweld, tijdens de demonstratie van Black Lives Matter op de Dam. De officier van justitie die dit besluit nam, werkte samen met antiracismeactivisten met wie Akwasi ook veel samen doet. ,,Dat kan juridisch allemaal in de haak zijn geweest, het OM heeft niet stilgestaan bij hoe dit overkomt.”

Bekijk hier de tijdlijn van Richard de Mos. Tekst gaat door onder de afbeelding.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Dat de advocaat zich bij Code Oranje aansluit, is grotendeels te danken aan De Mos. ,,Ik leerde hem het afgelopen jaar steeds beter kennen en werd geraakt door zijn onorthodoxe aanpak. Hij luistert, is dynamisch en – heel belangrijk - hij is bereid van mening te veranderen, als de argumenten daar aanleiding toe geven. Dat zal ik ook gaan doen.”

Quote We kenden elkaar al, kort na de invallen heb ik hem gebeld om ’m een hart onder de riem te steken Bert Blase

Ook Code Oranje-oprichter Bert Blase, burgemeester van Heerhugowaard, kwam door het corruptieonderzoek zo goed in contact met De Mos, dat deze samenwerking ontstond. ,,We kenden elkaar al, kort na de invallen heb ik hem gebeld om ’m een hart onder de riem te steken. Toen bleken we vaak hetzelfde te denken over de toekomst van de politiek: échte democratie, met referenda en burgerberaad waarbij je als politicus actief op zoek gaat naar welke oplossingen en zorgen allemaal in de samenleving leven over bepaalde thema’s.”

Blase heeft zich verdiept in de strafzaak voor hij De Mos op één zette. ,,Het zijn dilemma’s die in elke gemeente spelen, ook in Heerhugowaard. Het is aan wethouders en vooral de burgemeester onderling om daar scherp op te zijn. Misschien is dat in Den Haag niet gebeurd.”

Meer lezen uit dit dossier? Dat kan hier!

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.