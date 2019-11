Corruptiezaken stapelen zich op: ‘Den Haag heeft een serieus integriteitsprobleem’

Video Automobi­list negeert stopteken en knalt na achtervol­ging tegen boom

16:07 Een 26-jarige Hagenaar is vannacht gecrasht op de Cees Laseurlaan in het Benoordenhout in Den Haag. Agenten zagen de man rond 00.10 uur met zeer hoge snelheid over de Benoordenhoutseweg racen. Toen de bestuurder bij de stoplichten aan de Van Alkemadelaan stopte, sprak de politie hem aan. Hij beloofde hen te gaan volgen maar trok vervolgens toch zijn eigen plan en sloeg op de vlucht. In de achtervolging zagen de agenten hoe de man uiteindelijk de macht over het stuur verloor en met zijn auto tegen een boom botste. De man was gewond maar aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn rijbewijs is hij kwijt.