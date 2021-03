Coverband kan niet spelen en schreef daarom maar Haagse thriller met de zangers zelf in de hoofdrol

Van boven Martin (67) kijkt vanuit zijn woning neer op zijn broer: ‘Enige die in de Haagse toren woont, dat ben ik’

1 maart Op de 31ste etage van het Strijkijzer wil Martin Duivesteijn (67) nog maar eens benadrukken dat er maar één Haagse toren is. Niet die van de Grote Kerk, al is zijn broer Peter daar heilig van overtuigd. Nee, het is toch echt ‘zijn’ wolkenkrabber op het Rijswijkse plein. We gingen bij hem langs voor de rubriek Van boven.