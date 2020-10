Covid-19 inspireerde Mayelinne om door te gaan: ‘Juist in deze tijden hebben onze lezers informatie nodig’

Vermiste Celine (15) uit Berghem verbleef in Den Haag, verdachte aangehou­den: ‘Echt zo’n eenzaam type’

7:17 De 15-jarige Celine uit Berghem die van vrijdag tot woensdagavond vermist werd, verbleef in een woning in Den Haag, aan de Piet Heinstraat in de wijk Zeeheldenkwartier. Een 31-jarige verdachte is daar aangehouden in verband met de vermissing. Dat meldt de politie.