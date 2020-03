CPC Loop gaat tot nu toe gewoon door

Haagse denktank luidt noodklok over miljoenen­be­zui­ni­ging: ‘Is de economie opgegeven?’

9:21 De forse bezuinigingen van het gemeentebestuur van Den Haag op het economiebudget zijn eigenlijk onverantwoord, vindt de onafhankelijke Denktank Economic Board The Hague. De aanjager van de Haagse economie maakt zich grote zorgen over de gevolgen van deze miljoenenbezuiniging. ,,Dit is echt een noodsignaal.’’