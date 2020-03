CPC Loop zorgt voor verkeerschaos in de binnenstad

Slachtof­fers herdacht die omkwamen bij vuurpelo­ton in Kamp Amersfoort: ‘Gruwelijk en goed tegelijk om te lopen op de grond waar hij zijn dood tegemoet ging’

15:31 Op de dag af 75 jaar nadat hun vaders, (over)grootvaders en (oud)ooms in Kamp Amersfoort werden gefusilleerd door de Duitse bezetter, herdachten meer dan 300 nabestaanden zondag voor het eerst samen de 49 omgekomen familieleden. Ruim de helft van de vermoorde mannen was afkomstig uit Den Haag. ,,Het is gruwelijk en goed tegelijk om te lopen op de grond waar hij zijn dood tegemoet ging.’’