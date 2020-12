CPC verhuist naar het najaar: lopers kunnen gaan trainen voor 26 september 2021

Normaal vindt de loop plaats in maart, maar dat is vanwege de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen nog te onzeker. Daarom is nu gekozen voor de datum 26 september 2021. De organisatie laat weten: ‘Samen met jou hopen we er in september een prachtige 46e editie van te maken. De inschrijving opent begin volgend jaar.’

Wethouder sport Hilbert Bredemeijer heeft begrip voor het verplaatsen van de NN CPC Loop Den Haag van maart naar september volgend jaar. ,,De NN CPC Loop is altijd een belangrijk moment waar hardlopers samen naartoe werken. Het is jammer maar begrijpelijk dat het sportevenement wordt uitgesteld door de coronacrisis. Maar het trainen en het sporten in de buitenlucht moeten we vooral blijven doen - en dat mag ook gewoon, alleen of in duo’s. Dat gevoel van samen werken naar één doel - namelijk de CPC Loop lopen - moeten we echt blijven vasthouden. Als liefhebber van hardlopen ga ik nu alvast trainen voor september.‘’