Crashen snelle supercars vaker of wordt er eerder over geschreven?

Donderdag verloor de eigenaar van de 400.000 euro kostende Ferrari de macht over het stuur. De schade is aanzienlijk. De voorbeelden die hem voorgingen zijn legio. Half april reed een Lamborghini Huracán Spyder met een enorme snelheid over de N3 bij Dordrecht en uiteindelijk in de vangrail. Het ging om een gehuurde wagen van Buena Vida Supercar Verhuur in De Lier. En daarvoor was het een Ferrari F430 met een nieuwwaarde van bijna 250.000 euro die in de prak werd gereden op de A12 bij Harmelen.