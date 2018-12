Crazy Pianos opent tijdelijke vestiging op De Pier

EVEN VRAGEN AAN 'Blijf in de maand januari van alcohol af'

14:04 De flessen wijn vliegen er doorheen tijdens de kerstdiners met de familie en de champagne wordt op oudejaarsavond onder luid gejuich ontkurkt. Een feestje is geen feestje zonder alcohol. Toch? Daar denkt GGD Haaglanden heel anders over en roept op om in januari een maand nuchter te blijven. Crool Schaeffers legt uit: