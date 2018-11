Creatief genie met talent voor wiskunde en muziek

Hagenaar Henri Bulthuis (29 september 1919 - 14 oktober 2018) was de uitvinder van de nachtkijker. Het was begin jaren zestig toen hij met zijn twee zonen naar het Zwarte Pad op Scheveningen fietste om na zonsondergang in de duinen het eerste prototype te testen. Een boswachter, die het drietal in het donker in de weer zag met een verrekijker, vertrouwde de zaak niet en vroeg wat de heren aan het doen waren. Henri overhandigde hem daarop de kijker waarna de boswachter vol verbazing, in een groenig schijnsel, alles zag, alsof het dag was. Henri en zijn zonen lieten hem in shock achter. De nachtkijker was voor defensie van enorm belang. Het leverde Henri een octrooi en een bonus van een jaarsalaris op.