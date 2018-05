Crèche Hermelijntje failliet verklaard

Het faillissement van de kinderopvang met zes locaties in Den Haag, twee locaties in Voorburg en één locatie in Rijswijk is gisteren uitgesproken. De salarissen en deze maand in het bijzonder het vakantiegeld konden niet meer betaald worden. Curator Bas Ebels vertelt dat het personeel hier vanmorgen per mail over op de hoogte is gesteld. Werknemers zijn morgenavond welkom bij een speciale bijeenkomst. Ouders worden vandaag, eveneens per mail, op de hoogte gebracht.