Creëren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in Haagse regio blijft achter

UWV-CijfersHet doel om in zeven jaar tijd 3300 extra banen te creëren voor mensen met een lichamelijke of geestelijke arbeidsbeperking, is in de Haagse regio nog niet gehaald. De overheid blijft achter.

Landelijk geldt er sinds januari 2013 een banenafspraak voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals werkzoekenden met een Wajong-uitkering, een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening of werkzoekenden die vallen onder de participatiewet. Eind 2025 moeten voor hen in heel Nederland 125.000 werkplekken gerealiseerd zijn.

De regio Haaglanden heeft vanaf begin 2013 tot april dit jaar in totaal 2914 inwoners kunnen terugplaatsen, blijkt uit cijfers in de ‘Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak.’ Van dat aantal konden 2142 mensen aan de slag binnen het bedrijfsleven. Daarmee kan de vlag uit, want dat zijn er nú al meer dan het beoogde aantal van 1855 voor het einde van dit jaar.

Veel minder mensen met een handicap kregen in de Haagse regio een werkplek binnen de overheid: ‘slechts’ 771. Er moet wel een wonder gebeuren wil het gestelde doel - 1510 banen binnen de overheid voor het einde van 2019 - nog gehaald worden.

Lastig

Niet alleen in Haaglanden (de regio waar het UWV Den Haag, Delft, Westland, Midden-Delfland en Rijswijk onder rekent) worden te weinig mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking geplaatst binnen een overheid; dat gebeurt in praktisch iedere regio. Daarvoor worden verschillende verklaringen gegeven. Zo zou het lastiger zijn om banen te creëren in sectoren die krimpen dan in sectoren die groeien. Ook zou de match tussen de aard van de werkzaamheden en de aard van de beperking in de publieke sector vaak lastiger zijn dan in de private.

Werkgevers binnen de overheid én het bedrijfsleven spannen zich niettemin behoorlijk in voor extra banen voor gehandicapten, stelt arbeidsmarktdeskundige Jean Paul Biever van UWV Haaglanden. ,,In een jaar tijd groeide het aantal banen voor arbeidsbeperkten van 4211 tot 4797”, zegt hij. ,,Dat komt neer op 586 extra werkplekken. Het groeipercentage in de regio ligt met 14 procent hoger dan de landelijke 12 procent.”

Afspraak

Werkgevers in heel Nederland hebben tussen 1 januari 2013 en 1 april 2019 in totaal 51.978 banen gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen. De doelstelling is om voor het einde van 2019 55.000 extra banen te realiseren.

In een Kamerbrief stelde staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) onlangs dat er nog te veel mensen met een arbeidsbeperking thuis zitten. Om die aan het werk te krijgen, wil ze wetten en regels vereenvoudigen. Na de zomer komt Van Ark met enkele wetswijzigingen. Daardoor moet het bijvoorbeeld voor jongeren met een arbeidsbeperking lonender worden aan de slag te gaan. Verder moet het systeem van loonkostensubsidies worden versimpeld.