Crematie van omgekomen Scheveninger toch door werkgever betaald

,,Dit voelt goed. Zeker nu. Een dag voor kerst”, zegt ze geëmotioneerd. ,,Ik ga nu met m’n broer Maarten naar m’n moeder om haar het goede nieuws te vertellen.’’ Het bericht in deze krant over de kille houding van de reder na het bedrijfsongeval waarbij Scheveninger Kees Roeleveld om het leven kwam, maakte heel wat los in Scheveningen. Er was woede omdat de grote reder, en de kleinere tussenbaas Subzero, niet thuis gaven toen de rekening van de uitvaart op tafel kwam. Maar er was ook actie. ,,De jongens van Vreugdevuur Scheveningen en Vreugdevuur Duindorp staken ons meteen de helpende hand toe. Ze gingen met de pet rond om het bedrag voor de crematie van Kees bij elkaar te krijgen. Zo goed van die gasten. Ik ben trots op Scheveningen’’, laat Maarten Roeleveld weten.

Opluchting

Marvin de Bruijn van Subzero is ook opgelucht. ,,De dood van Kees greep ons op de werkvloer allemaal aan. Het was een gouden vent op wie iedereen kon rekenen. Het is misgelopen met het betalen van de rekening. Dat had niet mogen gebeuren. Dat het nu geregeld is, is een pak van m’n hart.’’



Rederij Willem van der Zwan laat per email weten dat ze betreuren dat er een misverstand gerezen is over de afwikkeling van de betaling van de uitvaart van Kees Roeleveld. Ze hebben vandaag de rekening volledig betaald, ,,zodat de familie zich geen zorgen meer hoeft te maken.’’



