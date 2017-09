Crematorium toont zich gastvrije buur

Haagse politiek schaft eigen bijdragen in de zorg af

1:18 De Haagse politiek heeft even na middernacht twee van de eigen bijdragen in de zorg afgeschaft. Hagenaars die ondersteuning of dagbegeleiding nodig hebben, hoeven daarvoor niet meer zelf mee te betalen. De eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp blijft voorlopig wel bestaan.