Cricket Club werkt zich dagelijks uit de naad, zodat de bal perfect op het gras stuit

UPDATE Zoetermeer­se docent volgens weekend­arts besmet met mazelen, GGD twijfelt sterk over diagnose

15:19 Na de mazelenuitbraak in Den Haag, lijkt het virus ook in Zoetermeer op te duiken. Bij een docent van het Oranje Nassau College Parkdreef (ONC) is gisteren de diagnose gesteld, dat meldde de school vandaag in een brief aan de ouders. De diagnose is gesteld door een weekendarts, maar de GGD geeft aan de resultaten van het laboratoriumonderzoek af te wachten.