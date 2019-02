Criminaliteit rond azc Rijswijk neemt toe

Het aantal diefstallen en geweldsincidenten rond het asielzoekerscentrum in Rijswijk is de afgelopen maanden toegenomen. De politie heeft in verband hiermee in totaal tien mensen aangehouden.

Dat schrijft burgemeester Michel Bezuijen in een brief aan de gemeenteraad van Rijswijk. Aanleiding om de raad te informeren is de kentering die Bezuijen signaleert. Volgens hem was het aantal incidenten afgelopen jaren ‘onveranderd laag’. Daar is sinds eind 2018 dus verandering in gekomen.

Van augustus tot oktober waren twaalf incidenten gemeld. Van oktober tot het einde van vorig jaar waren dat er dertig. Dit jaar, tot en met 29 januari, is sprake van veertien registraties. Het zijn bovendien niet alleen méér incidenten, ze zijn ook ernstiger: diefstal, mishandeling, openlijke geweldpleging en ruzie. Inmiddels zijn negen personen aangehouden voor winkeldiefstallen en één voor huisvredebreuk.

De toename van de problemen wordt door de burgemeester toegeschreven aan de asielzoekers uit zogeheten veilige landen, doorgaans landen uit Noord-Afrika en Oost-Europa en mensen die eigenlijk asiel moesten aanvragen in een ander EU-land, waar ze eerder voet aan wal zetten. ,,Onder deze groep van tussen de acht en vijftien mensen bevinden zich de overlastgevers”, laat een woordvoerder van de gemeente Rijswijk weten. Totaal zaten op 1 januari 444 asielzoekers in het azc in Rijswijk, de afgelopen jaren waren dat er ongeveer 400.

Maatregelen

De gemeente is in gesprek met het COA over welke maatregelen genomen kunnen worden, omdat de druk op de politiecapaciteit toeneemt. Een woordvoerder van het COA laat weten geen cijfers van incidenten te geven. ,,Het maakt ook niet uit of een burgemeester iets constateert op basis van cijfers of signalen. Daar moet gewoon op geacteerd worden.” Het COA kan zelf ook maatregelen nemen. ,,Soms is overlast te herleiden tot een bepaalde groep. Die kan uit elkaar gehaald en overgeplaatst worden.” Ook kan het COA leefgeld inhouden of iemand de toegang tot azc’s helemaal ontzeggen.

Ed Braam van politieke partij Beter voor Rijswijk is zeer ontstemd over de ontwikkelingen. ,,In het azc horen deze criminele gelukszoekers niet thuis. Deze mensen dienen met het eerste vliegtuig te worden teruggestuurd naar het land van herkomst.”