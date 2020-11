‘Criminelen konden luxe én anoniem leven door Wassenaars stel’

Koffielief­heb­bers opgelet! In de nieuwe Starbucks in Naaldwijk kun je zelfs vanuit de auto koffie bestellen

11 november Speciaal voor koffiedrinkende Westlanders komt er in Naaldwijk een drive-thru-vestiging van Starbucks. Die wordt waarschijnlijk in juni opgeleverd en is dan pas de tweede drive-thru in Nederland.