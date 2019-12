Criminelen kwamen er te makkelijk mee weg: Misdaad zit verborgen in Haagse horeca en vastgoed

Op dinsdag 5 maart vallen arrestatieteams woningen in Ypenburg binnen. Zeventien mensen worden van hun bed gelicht, onder wie politiefunctionaris Donovan A.. Verstopt in een bed in een van de huizen vindt de politie zes miljoen euro. Het dna van een bekende Haagse drugscrimineel zit erop. Bij zijn arrestatie vindt de politie nog eens bijna twee miljoen euro bij zijn schoonmoeder.

,,Wat we van dit Abeka-onderzoek naar spookwoningen in Ypenburg geleerd hebben, is dat we om ondermijnende criminaliteit aan te pakken vooral ook anders naar zaken moeten kijken’’, zegt Michiel Zwinkels, hoofdofficier van justitie in Den Haag. ,,Het onderzoek begon als een klassiek drugsonderzoek, maar we keken nu ook naar: wie betaalde eigenlijk de huur voor die woning? We zoomden verder in en zagen een kantoor, dat ook nog voor zo’n twintig andere woningen huur betaalde. Het geld werd vaak cash gestort. Dan gaan er wel alarmbellen rinkelen.’’