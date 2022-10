Criminelen ronselen schoolkinderen met verslavende snus, politie vreest voor gevolgen

Snus is met name in Scandinavische landen populair, maar het gebruik neemt ook in Nederland toe. De poreuze nicotinezakjes bevatten nicotinepoeder gemengd met geur- en smaakstoffen. Deze worden tussen lip en tandvlees geplaatst, waardoor de nicotine via het mondslijmvlies wordt opgenomen. Het middel heeft een ‘oppeppend’ effect.