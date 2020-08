Crisis in Rotterdam: ‘Maar geen zorgen over komst islamitische school naar Den Haag’

De wens van een eigen islamitische middelbare school leeft al jaren in Den Haag. Na tal van afwijzingen staat het sein nu op groen voor Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Rotterdam (SIVOR) om na de zomer van 2021 in Den Haag te beginnen.



Een droom die uitkomt, stelt Adeel Mahmood van politieke partij Nida. ,,Er is enorme behoefte aan. Het is de gemeenschap alles aan gelegen om deze islamitische school tot een succes te maken.”