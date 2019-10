Crisis op het stadhuis biedt kansen voor CDA en PvdA

Gebarsten ruiten megaminis­te­rie nog steeds raadsel: elke twee uur inspectie

8 oktober Rond het splinternieuwe megaministerie aan de Rijnstraat 8 in Den Haag wordt momenteel om de twee uur een inspectieronde gelopen omdat de ruiten in de gevel er nog steeds op springen staan. Sinds enige tijd lopen er in het gebouw ook permanent toezichthouders rond vanwege de zwakke vloeren. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Raymond Knops (CDA) op Kamervragen.