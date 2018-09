Crisiskaart voor als het op straat misgaat

Op de kaart staan korte aanwijzingen, zoals 'raak me niet aan', 'stel me gerust' of: 'er zit nog een hondje thuis'. Zodat omstanders of hulpverleners, die op straat een persoon aantreffen die in psychische nood verkeert, weten hoe ze kunnen helpen. Ook staan er telefoonnummers op van mensen en instellingen, die gebeld kunnen worden.



,,Als iemand met gillende sirenes wordt afgevoerd, maakt dat de crisis extra heftig, terwijl het misschien helemaal niet nodig is'', verklaart een woordvoerder van Kompassie. Dit steunpunt voor Hagenaars met psychische problemen ontwikkelt de kaart samen met onder meer de GGD, Parnassia en de politie.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!