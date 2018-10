Criticus van 'snoepreisjes' nu zelf weg op kosten van de gemeente

Haagse ondernemers die de ambitie hebben hun vleugels uit te slaan in China, kunnen van 3 tot en met 8 december met wethouder Richard de Mos (economie) en een delegatie experts mee op handelsreis om de mogelijkheden in het land te verkennen. Tijdens de missie wordt kennisgemaakt met potentiële zakenpartners, overheidsorganisaties en Chinese bedrijven in grote steden als Guangzhou, Shenzhen, Beijing en Shanghai.



HSP-raadslid Fatima Faid noemt de dienstreis van De Mos hypocriet. ,,In de tijd dat Henk Kool nog wethouder economie was, heeft De Mos geregeld kritiek gehad op handelsmissies naar China", stelt ze. ,,Ook kwam zijn partij onder meer in opstand tegen de dienstreis die wethouder Joris Wijsmuller maakte naar de vastgoedmarkt in Cannes. Groep De Mos sprak van een snoepreisje en heeft zelfs vragen gesteld aan het stadsbestuur. Nu De Mos zelf de grens over gaat - naar China nog wel! - blijft het opeens stil..."