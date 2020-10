Crossing Border laat zich niet klein krijgen en pakt uit met een gratis te bekijken online-festival

Festivaldirecteur Michel Behre is de tel kwijtgeraakt hoe vaak hij het programma voor Crossing Border heeft moeten veranderen. ,,Zodra de vorige editie erop zat, begonnen we alweer met het vastleggen van namen voor het volgende jaar”, zegt hij. ,,Vooral bij internationale namen moet je er bijtijds bij zijn. Toen de coronacrisis in maart losbarstte rezen al snel de twijfels of we gasten uit Amerika konden laten overkomen. We zijn ons gaan concentreren op een meer Europees programma, maar op het moment dat ook dat steeds moeilijker werd, zijn we nog meer gaan inzetten op eigen land.”