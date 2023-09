Crowdfund voor Xiao vrijgesteld van belasting, giften komen bij weduwe terecht

column Ik ben een groot voorstan­der van cultuur maar hier is iets vreselijk mis gegaan

U bent vast en zeker bekend met het vier-ogen principe. Bij grote, gevoelige beslissingen – vaak financiële – kijkt iemand mee om te bepalen of iets écht in orde is. Bij de bouw van theater Amare werd een geheel nieuwe methode gebruikt: het schele-ogen principe.