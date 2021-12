CU/SGP vond vliegen sowieso al overbodig. In de Bijbel wordt ook niet gevlogen

In hele volkswijken van Den Haag worden inpandig deze tiny houses al ingericht door in één kamer zes matrasjes te persen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Maar bij Rotterdam kunnen we pas écht een grote klap slaan: Rotterdam/The Hague Airport gaat eraan. Als het aan vijf Rotterdamse fracties en een actiegroepering ligt is het vliegveld snel verleden tijd. Als je kijkt naar de overlast, én de kansen om hier de woningnood aan te pakken, is het antwoord daarop voor hen klip en klaar. ’Een eigen vliegveld is natuurlijk pure gemakzucht’.