Culinair feest in Foodhallen: van oesters tot falafel

Het is gezellig druk op vrijdagavond in de Foodhallen in de Haagsche Bluf. Aan een klein tafeltje happen twee jonge mensen van hun pizzapunt, druk kletsend en af en toe nippend van hun rode wijn. Aan de bar drinkt een clubje Engelssprekende vriendinnen gin tonic's en in Bar Pêche, het visbarretje aan de achterkant van de overdekte market, is oestermeisje Fieke druk bezig haar delicatessen te bereiden. Intussen voorzien live acts de ruimte van muziek.