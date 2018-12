'Culturele projecten in stad missen lef en elan'

Het strijkorkest Ciconia Consort kan voor de eerste helft van 2019 een bedrag van 30.000 euro tegemoet zien voor drie muzikale projecten. Een daarvan is het concert 070, muziek achtâh de dùine op 1 juni in de Nieuwe Kerk met muziek van louter Haagse componisten. Eenzelfde bedrag is gereserveerd voor De Angstfabriek, een multimediaal gedachte-experiment dat wordt opgezet met het Humanity House en museum Comm.



In totaal heeft de gemeentelijke commissie 68 aanvragen binnengekregen voor eenmalige of jaarsubsidie. Daarvan zijn er uiteindelijk slechts 24 gehonoreerd.

Dansstad

Het viel de commissie op dat er dit jaar weer weinig inbreng was uit de danswereld: 'zeker voor een stad die zich ook graag als dansstad afficheert'. De aanvragen kwamen vaak van gevestigde instellingen. 'En er is nauwelijks sprake van nieuwe aanwas', aldus het rapport.



Dat gold ook voor de sectoren theater en klassieke muziek, waar op meer eigenzinnigheid was gehoopt. 'Bij klassieke muziek is het veel van hetzelfde: muziek 'met een praatje'. Daarbij lijkt voor wat betreft publiek vaak uit dezelfde vijver te worden gevist.’



Gezelschappen zijn de laatste jaren voorzichtiger geworden en meer op veilig spelen. 'Maar, in Den Haag, 'de veranderende stad', lijkt de tijd weer rijp voor een scherpere positionering, meer eigenheid en nieuw perspectief. Hier mag meer elan, avontuur en experiment komen', aldus de commissie.

Veelbelovende projecten