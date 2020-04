Culturele sector stuurt brandbrief naar minister: ‘Mogen er straks maar honderd mensen in Koninklijke Schouwburg?’

Aantal coronapa­tiën­ten in Den Haag stijgt met 7 naar 207

13 april Het aantal coronapatiënten dat in Den Haag in het ziekenhuis ligt, is gestegen naar 207. Dat meldde het RIVM maandag. Dat betekent dat er van zondag op maandag in totaal zeven patiënten bijkwamen. Het is een van de laagste stijgingen van de afgelopen dagen.