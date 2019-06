'Cultuur aan Zee’ gaat strijden om aanbod in Den Haag onder de aandacht te brengen

De campagne is een initiatief van lokale cultuurinstellingen en The Hague Marketing Bureau en wordt ondersteund door de gemeente. Onder meer het Gemeentemuseum, Escher in het Paleis, Museon en Het Nationale Theater doen mee. Marco Esser, directeur The Hague Marketing Bureau: ,,In 2018 was er een groei van 20 procent onder Nederlandse dagbezoekers voor een bezoek aan een museum, theater of concert. Cultuur is een steeds belangrijkere aanleiding om een stad te bezoeken."