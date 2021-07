Cultuurpaleis Amare blijft voorlopig leeg: huurders weigeren nieuw onderkomen op Spuiplein

Het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en het Nederlands Dans Theater zijn zwaar ontevreden over het cultuurcomplex dat vandaag opgeleverd werd. Ook de beoogde exploitant DMC heeft het Haagse stadsbestuur laten weten niet akkoord te gaan met het nieuwe onderkomen.

Haagse politici reageren geschokt. ,,De soap gaat maar door’’, verzucht raadslid Judith Klokkenburg van ChristenUnie/SGP: ,,Dit betekent opnieuw vertraging. En dat zal de gemeente ongetwijfeld weer geld kosten’’, zegt Robert Barker van de Haagse Partij voor de Dieren.

De gemeente reageert met een korte verklaring: ,,We toetsen nu of het gebouw voldoet aan het programma van eisen. En of de restpunten die de cultuurinstellingen naar voren hebben gebracht het gebruik van het gebouw in de weg staan.’

Peter Bos van de Haagse Stadspartij zegt de situatie nog niet te kunnen overzien. ,,Op 1 juli moest alles voldoen aan de eisen. Dan gaat het wel om zo'n 70.000 specificaties. Maar we weten nu nog niet of het hier om wat kinderziektes gaat die hersteld moeten worden, of dat er echt majeure problemen spelen. Dan wordt het een ander verhaal.’’

Volgens een ingewijde hebben de vier instellingen legio klachten over hun nieuwe onderkomen. ,,Het gaat echt om heel veel punten waarover het orkest, het conservatorium en het danstheater niet tevreden zijn. Die passen - zeg maar - niet op een A4-tje.‘’

Rond Amare is het al langer hommeles. In 2018 besloot het nieuwe stadsbestuur tot woede van de oppositie maar liefst 31 miljoen euro meer in het cultuurpaleis te steken dan was afgesproken. Dit om aan de wensen van de instellingen te kunnen voldoen en om geschilpunten met de bouwer af te kopen.

En daar bleef het niet bij. De totale kosten liepen op van 177 naar 223 miljoen euro en er bleek een tekort in de exploitatie van de cultuurparel. In 2017 hoorde de gemeenteraad dat er jaarlijks 2,1 miljoen euro tekort zou zijn. Begin vorig jaar bleek dat te zijn opgelopen tot 2,7 miljoen euro.

Ook de oplevering lijkt inmiddels een gebed zonder eind. Oorspronkelijk moesten de artiesten zich in januari van dit jaar installeren in Amare. Dat werd later opgeschoven naar begin mei, maar ook die deadline werd niet gehaald.

Nu blijkt dus ook 1 juli niet de datum te zijn van de definitieve oplevering. Ondanks de vertraging werd wel steeds gemeld dat de officiële ingebruikname van Amare niet in gevaar zou komen. Dat feestelijke moment staat op het programma voor het eerste weekend van september. In de laatste brief van het stadsbestuur aan de gemeenteraad staat hierover niets vermeld.

Door de reeks tegenvallers overweegt de gemeenteraad momenteel of er een raadsenquête moet worden ingesteld om te onderzoeken waar het precies mis is gegaan. Dat is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de gemeenteraad tot zijn beschikking heeft en is in Den Haag nog niet eerder ingezet.

