‘Cultuurpaleis begint op log warenhuis te lijken’

,,Het OCC (Onderwijs en Cultuur Complex, red.) is zijn elegantie en rankheid verloren. Het gebouw lijkt door de eigenzinnigheid van de bouwer een log warenhuis.’’ Architecten Peter Drijver van stichting SOS Den Haag (voormalig lid van de Welstandscommissie) en Joop ten Velden en Guust Baartmans (voormalig pro jectmanager van de Dienst Stedelijk Ontwikkeling) vinden het OCC er niet mooier op worden. Ze beschuldigen Welstand ervan haar oren te laten hangen naar de bouwer.



Eerder dit jaar bracht de gemeente naar buiten dat bouwer Cadanz, zonder overleg met Welstand, het ontwerp voor vijftig 12 meter hoge ‘iconische’ pilaren simpelweg naar eigen inzicht had aangepast en ze zelfs al had besteld.



Welstand keurde de pilaren twee weken geleden alsnog goed. Zonder gemor. Dat is de omgekeerde wereld, want in de gemeenteraad was juist afgesproken dat elke verandering in het ontwerp éérst getoetst moest worden door Welstand.



Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © Eesteren en Visser & Smit

Aannemer

,,Die aannemer bepaalt en de gemeente laat het gebeuren’’, is het keiharde verwijt van Guust Baartmans. ,,Het is schimmig hoe de goedkeuring uiteindelijk is gelopen. Wij vragen ons af wie Welstand onder druk heeft gezet dit nieuwe ontwerp goed te keuren’’, aldus Peter Drijver, die rept van ‘onbegrijpelijk marchanderen’. Volgens de criticasters wordt de uitstraling van het OCC er niet beter op en oogt het gebouw dat meer dan 200 miljoen euro kost ‘plomper’.



Jaap van den Bout, voorzitter van de Welstandscommissie noemt de aantijgingen onzin. ,,Deze beschuldiging is flauwekul. We hebben een prima resultaat bereikt.’’ Volgens Van den Bout is er geen druk op Welstand uitgeoefend om de ‘foute’ zuilen erdoorheen te drukken om een conflict te voorkomen met de bouwer. ,,Het is onze eigen verantwoordelijkheid geweest. Alles afwegende zijn we positief. We hebben een prima resultaat bereikt.’’ Wethouder Revis kon gisteren niet op de kritiek reageren.

Hoogst opmerkelijk