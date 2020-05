Cultuursector protesteert op digitaal Malieveld

Veel artiesten en andere zzp’ers in de sector dreigen hun werk te verliezen doordat de theaters al maanden dicht zijn en er geen uitzicht is op financiële verbetering. Vanuit de overheid komt nauwelijks financiële steun, constateert de sector.

In plaats van demonstreren op het Malieveld wordt via een livestream op de website cultuurinactie.nl twaalf uur per dag geprotesteerd tegen het gebrek aan steun vanuit de overheid. Met een speciale teller wordt bijgehouden hoeveel mensen met hun achterban op het ‘digitale Malieveld’ staan. Iedere Nederlander kan zich melden; het doel is duidelijk te maken dat cultuur erg belangrijk is voor het land, en geen hobby.