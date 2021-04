Curator van falliete Energie Academie: ‘Er zijn hele lokalen verdwenen’

Vier mannen opgespoord na grote drugs­vangst in Rijswijk

12:10 Ruim een jaar na de vondst van een grote partij drugs en geld in een bedrijfspand in Rijswijk heeft de politie vier verdachten aangehouden. De vier mannen, in de leeftijd tussen 38 en 55 jaar, werden woensdagochtend opgepakt in Den Haag en Amsterdam.