Curator verwacht later deze week al een doorstart van failliete filialen bakkerij Hessing

Udink zegt zowel in gesprek te zijn met de huidige eigenaar als met andere geïnteresseerden. Wie dat zijn, is niet bekend. ,,Je moet een broedende kip niet storen”, luidt zijn commentaar. ,,Zeker is in elk geval dat de Haagsche kakker niet onder het faillissement valt. Dat betekent dat deze lekkernij, toch een Haags icoon, sowieso blijft voortbestaan.”

Corona

De bakkerij heeft drie filialen in de stad: in de Theresiastraat in Bezuidenhout, aan de Denneweg in het centrum en in de Reinkenstraat in Duinoord. De bakkerij zelf is gevestigd in Voorburg en ook in Voorschoten aan het Treubplein is een vestiging van Hessing te vinden. De winkels in de Theresiastraat en op het Treubplein zijn gewoon open.