Curieuze rol politie bij fataal ongeluk met vrachtwagen op Terletstraat

Dat zeggen buurtbewoners tegen het AD, en hun verhaal wordt bevestigd door de eigenares van groothandel Yemek uit Hedel. Haar chauffeur zit in zak en as na het ongeluk, sinds vorige week bekend werd dat het 48-jarige slachtoffer aan verwondingen is overleden.



Het ongeluk gebeurde op donderdag 28 maart aan het begin van de avond. De fietser zag de geopende stalen klep over het hoofd, ook al stond de vrachtwagen dubbel geparkeerd op de kruising met de Nunspeetlaan. Die ligt in een S-bocht, die veel breder is dan de rest van de straat.



Die breedte was precies de reden dat de leverancier hier moest uitladen, en niet verderop bij supermarkt Berat. ,,Voorheen ging hij daar gewoon midden op de weg stilstaan aan de overkant, en liep al het verkeer vast”, vertelt Murat, medewerker van een bouwmarkt in de buurt. ,,De truck kwam ook nog eens vaak op zaterdag, als het hier al superdruk is.”