'Cursus zeezwemmen voor alle Haagse kinderen'

De partij hoopt zo ongelukken te voorkomen. ,,In een waterrijke stad als Den Haag vinden wij het belangrijk dat kinderen niet alleen hun A, B of C diploma halen, maar ook zwemvaardig leren worden in de zee en het buitenwater’’ stelt raadslid Hanne Drost.



Deze zomer vonden er diverse ernstige incidenten plaats voor de Haagse kust. Zo overleed een zwemmer nadat deze in de problemen was gekomen op zee. Daarnaast verdronken twee jongetjes bijna. Eén van hen moest gereanimeerd worden. Een ander jongetje werd uit zee gered, nadat hij al zeven kilometer was afgedreven. De Reddingsbrigade waarschuwt dat kinderen steeds minder goed kunnen zwemmen. En ook al hebben ze drie zwemdiploma’s dan nog weten zij weinig over de gevaren van open water.



SP vindt het noodzakelijk dat kinderen in kuststeden een cursus zeezwemmen volgen. In Den Haag biedt ABZee al een programma aan, waarin kinderen onder meer leren over stromingen. SP wil de gemeente ervoor zorgt dat meer kinderen in contact komen met deze cursus.