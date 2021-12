Cyberhack treft ook sollicitanten van Kunstmuseum: ‘Alsof er is ingebroken in je huis’

komt voor elkaar Moeder en zieke zoon in de kou krijgen hulp uit onverwach­te hoek: ‘Hartver­war­mend’

Toen ze het artikel lazen over de schrijnende situatie van de Haagse Mirjam van der Hak en haar zieke zoon, die vanwege de torenhoge energiekosten in de kou zaten, zeiden ze meteen tegen elkaar: Kunnen we hier niets aan doen?’’ Ze belden het AD en die bracht de eigenaren van het isolatiebedrijf Technisol uit Wijchen in contact met de moeder. ,,Die vond dat zo mooi.’’

4 december