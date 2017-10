Cybersecurity-bedrijven samen met vluchtelingen in één gebouw

Naast de 175 vluchtelingen komen in het voormalige ministerie van Sociale Zaken ook nog startende ondernemingen die zich bezig houden met cybersecurity.

De bedrijfjes maken deel uit van de Haagse veiligheidscampus, een plek waar kennisinstellingen, bedrijven en overheid samenwerken aan veiligheid. Het centrale punt is gevestigd in het Headquarter-gebouw, dat tegenover het voormalige ministerie van Sociale Zaken (SZW) in Bezuidenhout zit.

In een deel van het SZW-pand worden de komende vijf jaar beginnende bedrijfjes die zich bezig houden met cybersecurity. Volgens de gemeente is het een 'tijdelijk concept waarbij goedkope, laagdrempelige kantoorruimte beschikbaar komt voor snelgroeiende impact startups in het veiligheidsdomein'.

Vluchtelingen

Aanvankelijk was het plan om in het voormalige ministerie 350 vluchtelingen te huisvesten. Dat aantal werd later gehalveerd.