Cynische humor houdt film over Richard de Mos en zijn corruptiezaak overeind: ‘Heb ook Kennedy vermoord’

Vrouw raakt met voet bekneld in duingebied, brandweer moet haar loszagen

Een vrouw is vanmiddag in een benarde situatie terechtgekomen in het duingebied bij het Savornin Lohmanpad in Den Haag. Terwijl ze haar hond uitliet, stapte ze in een stuk oud ijzer dat haar voet doorboorde.

5 januari