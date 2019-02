Cypress Hill en Di-rect op Parkpop Saturday Night

Vrijwilli­ger Haagse Galvani­school vast na grensover­schrij­dend gedrag met kinderen

16:54 De Galvanischool in Den Haag heeft een 25-jarige Haagse medewerker de toegang tot de school ontzegd, omdat er sprake zou zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag met kinderen. Dat blijkt uit een brief aan ouders, die in handen is van het AD.