D’r zit zelfs een deurtje op de parkeerplaats van Munie dat dient als vluchtroute vanuit het paleis

Oud-hockey­bonds­coach Joost Bellaart overleden

21 december Voormalig hockeycoach Joost Bellaart is op 69-jarige leeftijd overleden. Hij was tussen 2001 en 2003 2,5 jaar bondscoach van het Nederlands mannenteam. Succesvoller was Bellaart twee decennia eerder als clubcoach bij Klein Zwitserland.